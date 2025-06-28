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"Палмейрас" стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира

"Палмейрас" стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира "Палмейрас" со счетом 1:0 после дополнительного времени обыграл бразильский "Ботафого" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу в США.
Футбол
28 июня 2025 г. 22:57
Палмейрас стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира

"Палмейрас" со счетом 1:0 после дополнительного времени обыграл бразильский "Ботафого" в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу в США.

Как сообщает Report, автором гола на 100-й минуте стал Паулиньо. На 116-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален капитан бразильского клуба Густаво Гомес.

"Палмейрас" по итогам группового этапа занял первое место в квартете A. "Ботафого" стал вторым в группе B. В четвертьфинале "Палмейрас" сыграет с победителем встречи между английским "Челси" и португальской "Бенфикой". Четвертьфинальная игра пройдет 4 июля.

Отметим, что клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

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