Отложено заседание, где планировалось обсудить вопрос, связанный с футболистом "Карабаха"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА отложила заседание, где планировалось обсудить вопрос, связанный с футболистом "Карабаха" Педро Энрике, получившим красную карточку на матче с "Атлетико" в Испании в IV туре Лиги чемпионов.

Как сообщили Report в пресс-службе континентальной футбольной структуры, назначенное на 10 ноября заседание Дисциплинарного комитета УЕФА перенесли на 16 ноября. Причина подобного решения не указывается.

Отметим, что на 59-й минуте матча в Мадриде П.Энрике ударил ногой в лицо защитника хозяев поля Диего Година. Получившего за этот поступок красную карточку бразильского полузащитника ждет наказание как минимум на одну игру.

Однако, в УЕФА заявили, что окончательное решение по поводу Педро Энрике примет Дисциплинарный комитет. На завершившемся ничьей (1:1) матче красную карточку получил также футболист хозяев поля Стефан Савич. Однако, получив на 88-й минуте вторую желтую карточку, он оставил свою команду в меньшинстве.