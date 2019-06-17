​Отказавший "Карабаху" игрок хочет выступать в еврокубках

Выступающий в южноафриканской команде "Кайзерс чифс" Хама Биллиат заявил о желании выступать в Европе.

Как сообщает Report, побеседовавший с Sabc Sport 29-летний зимбабвийский нападающий заявил, что Кубок африканских наций очень значимый, поскольку здесь каждый игрок сможет показать свою игру.

Биллиат отметил, что игра в Европе важна для каждого африканского футболиста: "Мы все играем в футбол, чтобы поехать в Европу. Этот шанс представится, если выступать довольно хорошо. Мы должны показать лучшее из того, что умеем".

Отметим, что летом 2018 года, когда Биллиат играл в южноафриканском "Мамелоди Сандаунс", "Карабах" хотел позвать игрока в свой состав. Однако он отверг предложение агдамского представителя и перешел в команду "Кайзерс чифс".