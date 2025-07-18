Отец Ямаля: Мой сын не сделал ничего плохого

Отец вингера сборной Испании и "Барселоны" Ламина Ямаля Мунир Насрауи не видит ничего плохого в вечеринке сына.

Отец вингера сборной Испании и "Барселоны" Ламина Ямаля Мунир Насрауи не видит ничего плохого в вечеринке сына.

Как передает Report , об этом он сказал изданию Europa Press.

Ранее футболист устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

"Мы все должны гордиться, а люди, которые плохо отзываются о моем сыне, должны посмотреть на себя. Мой сын не сделал ничего плохого. В противном случае я бы первым, как отец, схватил бы его за ухо и сказал бы Ламину: "Так нельзя, сын", но мой сын не сделал ничего такого. Он ничего не сделал.

Если он сделал что-то не так, есть полицейские участки, куда можно пойти и сообщить об этом. Но поскольку он ничего не сделал, все в порядке. Да благословит всех Господь, и давайте будем честны друг перед другом. Спасибо, господа", – сказал Мунир Насрауи Europa Press.