Отец скончавшегося в молодом возрасте футболиста: У моего сына не было никаких проблем со здоровьем - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Самух. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Шахрияр потерял интерес к футболу из-за тогдашнего главного тренера "Габалы" Рамиза Мамедова.

Об этом корреспонденту западного бюро Report рассказал отец скончавшегося вчера футболиста Шахрияра Халилова Сурхай Халилов.

Он отметил, что у его сына, скончавшегося от сердечного приступа в возрасте 25 лет, не было никаких проблем со здоровьем: "Мой сын начал играть в футбол в 7-м классе. Выступал в качестве защитника в клубах "Кяпяз", "Туран", "Хазар Лянкяран", "Карабах", "Габала", "Сумгайыт" и "Баку". Во время выступления в составе "Габалы" главный тренер Рамиз Мамедов не давал ему играть в основном составе, даже несмотря на хорошую игру. Затем он перешел в "Сумгайыт". Там также не давали играть в составе. Шахрияр перешел в "Баку". Спустя некоторое время команда столкнулась с проблемами, и мой сын остался без клуба".

С.Халилов добавил, что Шахрияр умер во время просмотра футбола дома: "Шахрияр смотрел футбол. Спустя некоторое время я услышал хрипы из комнаты и зашел туда. Увидел, что Шахрияр хрипит, не разговаривает и не двигается. Вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По словам врачей, в его сердце образовался тромб и он умер по этой причине. У моего сына не было проблем".

Младший брат покойного футболиста Аббас Халилов сообщил, что Шахрияр не играл в каком-либо клубе, однако он все время тренировался: "У него была надежда, что когда-то получит предложение, и что он продолжит футбольную карьеру в клубах страны. Однако он скоропостижно скончался".

Товарищ футболиста по команде U-17 и U-19 Камран Бабаев отметил, что Шахрияр отличался прекрасными качествами как на поле, так и за его пределами: "Он всегда отличался своими способностями, галантностью, крепкой дружбой. Не могу поверить, что его нет в живых".

Отметим, что Шахрияр Халилов родился в 1991 году в селе Зазалы Самухского района. Ш.Халилов скоропостижно скончался 27 ноября.