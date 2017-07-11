Отец Кахи Каладзе прибыл в Баку для наблюдения за матчем "Карабах" - "Самтредиа"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Отец бывшего футболиста итальянского клуба "Милан" и бывшего министра энергетики Грузии Кахи Каладзе прибыл в Баку.

Как сообщает Report, Карло Каладзе посетил Баку для наблюдения за первым матчем между агдамским представителем "Карабах" и грузинским представителем "Самтредиа" в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ветераны "Самтредиа" посмотрят матч вживую.

Отметим, что 70-летний Карло Каладзе родился в грузинском городе Самтредиа. Он играл в футбол в городской команде "Локомотив". Каладзе-отец в 1980 году был начальником наследника "Локомотива" - команды "Самтредиа". Каха Каладзе также является воспитанником соперника "Карабаха". 39-летний ветеран футбола в 1992 году был переведен в тбилисский "Динамо", в 2001-2010 годах играл за "Милан".