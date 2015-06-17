​Отборочный цикл ЧМ-2018 в Европе стартует 4 сентября 2016 года

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Матчи отборочного раунда чемпионата мира 2018 года среди европейских сборных начнутся 4 сентября 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Групповая стадия отборочного цикла завершится 8-10 октября 2017 года.

Стыковые матчи пройдут в ноябре: первые - 9-11 ноября, ответные - 12-14 ноября 2017 года.

Предварительные даты матчей определены следующим образом: 1 тур: 4-6 сентября 2016 года; 2 тур: 6-8 октября; 3 тур: 9-11 октября; 4 тур:11-13 ноября; 5 тур: 24-26 марта 2017 года; 6 тур: 9-11 июня; 7 тур: 31 августа - 2 сентября; 8 тур: 3-5 сентября; 9 тур: 5-7 октября; 10 тур: 8-10 октября.

Жеребьевка отборочного цикла пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. В очередной раз по решению УЕФА сборные Азербайджана и Армении будут разведены при жеребьевке и попадут в разные группы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.