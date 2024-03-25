Осужденный футболист Дани Алвес вышел на свободу

Олимпийский чемпион по футболу Дани Алвес освобожден из тюрьмы под залог на время рассмотрения его апелляции, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Бразильцу удалось собрать €1 млн, чтобы внести залог. Его счета были заморожены. Дани Алвес, помимо внесения залога в один миллион евро, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не сможет покинуть территорию страны. Ему нужно появляться в суде один раз в неделю. Алвес находился в тюрьме в течение последних 14 месяцев.
22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и "Барселоны" Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование.