Основной форвард "Нефтчи" может не участвовать на матче с "Габалой"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Нефтчи" продолжает подготовку к предстоящему в 8-м туре Премьер-лиги Азербайджана матчу с "Габалой".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, команда сегодня тренировалась в "Футбольном центре Турецких авиалиний".

На тренировке отсутствовали Руслан Абышов, возвращающийся из лагеря сборной Гаити Сони Мустивар и имеющий легкую травму Багали Дабо.

Пока неизвестно, выйдет ли французский футболист на игровое поле на матче с "Габалой". Подготовка завершится завтра последней тренировкой перед предстоящим матчем.

Отметим, что предстоящий в рамках 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана 20 октября на Габалинском городском стадионе матч "Габала" - "Нефтчи" начнется в 17:00.