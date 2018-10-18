 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основной форвард "Нефтчи" может не участвовать на матче с "Габалой"

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Нефтчи" продолжает подготовку к предстоящему в 8-м туре Премьер-лиги Азербайджана матчу с "Габалой". 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, команда сегодня тренировалась в "Футбольном центре Турецких авиалиний".

    На тренировке отсутствовали Руслан Абышов, возвращающийся из лагеря сборной Гаити Сони Мустивар и имеющий легкую травму Багали Дабо. 

    Пока неизвестно, выйдет ли французский футболист на игровое поле на матче с "Габалой". Подготовка завершится завтра последней тренировкой перед предстоящим матчем. 

    Отметим, что предстоящий в рамках 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана 20 октября на Габалинском городском стадионе матч "Габала" - "Нефтчи" начнется в 17:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi