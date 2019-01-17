Основатель Football Leaks задержан в Будапеште

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Португальского хакера Руи Пинту, которого считают основателем проекта Football Leaks, задержали в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report со ссылкой на портал Sabado, Пинту обвиняют в краже электронных документов лиссанбонской "Бенфики". По этой причине его собираются экстрадировать на родину. Португалец может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Напомним, что Football Leaks — это сайт, который публикует секретные документы о финансовых операциях в футбольном мире. В Венгрии находится штаб-квартира Пинту, который работает над проектом Football Leaks с 2015 года.

Ранее Football Leaks обнародовал финансовые документы, в которых говорится о взяточничестве и коррупции в ФИФА.