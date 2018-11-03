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    Президент ФИФА отвергает обвинения в свой адрес

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ ФИФА обвинила СМИ в попытках подорвать доверие к Инфантино и новому руководству

    Как сообщает Report, действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отвергает обвинения о том, что занимая на тот момент пост генерального секретаря УЕФА, он помог английскому клубу "Манчестер Сити" и французскому клубу ПСЖ избежать санкций за нарушение правил.

    Ранее ряд СМИ опубликовал материалы, основанные на базе данных от информаторов с онлайн-платформы Football Leaks. Немецкое издание Spiegel обвинило "Манчестер Сити" в систематическом нарушении финансового Fair Play, так как клуб в период с 2011 по 2013 год понес убытки в размере 233 млн евро.

    Сообщается, что опубликованные материалы направлены на то, чтобы навредить репутации руководства ФИФА.

    Вслед за ФИФА обвинения в свой адрес официально опровергли клубы "Манчестер сити" и ПСЖ

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