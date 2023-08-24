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Оштрафованы 3 азербайджанских футбольных клуба

Оштрафованы 3 азербайджанских футбольных клуба Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал "Кяпяз", "Туран Товуз" и "Араз-Нахчыван" за игры третьего тура Премьер-лиги.
Футбол
24 августа 2023 г. 13:59
Оштрафованы 3 азербайджанских футбольных клуба

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал "Кяпяз", "Туран Товуз" и "Араз-Нахчыван" за игры третьего тура Премьер-лиги.

Как сообщает Report, радикальные решения, в частности, приняты в связи с матчем "Кяпяз" - "Туран Товуз".

Выход посторонних лиц на поле после окончания матча обошелся гянджинской команде в 800 манатов. "Кяпязу" вынесено предупреждение за то, что болельщики массово использовали оскорбительные выражения в адрес официальных лиц матча, что произошло впервые в текущем сезоне.

Кроме того, представитель Гянджи был оштрафован еще на 1000 манатов за то, что не была организована зона "Микс" и не были соблюдены требования к зонам.

"Туран Товуз" оштрафован на 1500 манатов из-за использования болельщиками пиротехнических устройств.

"Араз-Нахчыван", четыре игрока которого получили желтые карточки в матче с "Карабахом", оштрафован на 700 манатов.

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Версия на азербайджанском языке AFFA 3 klubu cərimələyib

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