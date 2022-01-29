Оштрафована сборная Азербайджана по футзалу

УЕФА оштрафовала сборную Азербайджана по футзалу.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причиной этому послужило получение четырьмя членами сборной желтых карточек в матче против Грузии на чемпионате Европы в Нидерландах. В составе команды предупреждение получили Финео де Араужо, Ризван Фарзалиев, Фелипиньо и Тьяго Болинья.
Коллектив во главе с Жозе Алесио Да Сильва оштрафован на 2 400 евро.
Матч завершился победой сборной Грузии со счетом 3:2.
Кроме того, женская сборная Азербайджана получила предупреждение из-за 6 желтых карточек, полученных членами команды на прошедшей в Баку встрече против Черногории в рамках отбора к ЧМ-2023, в которой победила со счетом 1:0.