Оштрафована сборная Азербайджана по футзалу

УЕФА оштрафовала сборную Азербайджана по футзалу.

УЕФА оштрафовала сборную Азербайджана по футзалу.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причиной этому послужило получение четырьмя членами сборной желтых карточек в матче против Грузии на чемпионате Европы в Нидерландах. В составе команды предупреждение получили Финео де Араужо, Ризван Фарзалиев, Фелипиньо и Тьяго Болинья.

Коллектив во главе с Жозе Алесио Да Сильва оштрафован на 2 400 евро.

Матч завершился победой сборной Грузии со счетом 3:2.

Кроме того, женская сборная Азербайджана получила предупреждение из-за 6 желтых карточек, полученных членами команды на прошедшей в Баку встрече против Черногории в рамках отбора к ЧМ-2023, в которой победила со счетом 1:0.