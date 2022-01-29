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Оштрафована сборная Азербайджана по футзалу

Оштрафована сборная Азербайджана по футзалу УЕФА оштрафовала сборную Азербайджана по футзалу.
Футбол
29 января 2022 г. 14:26
Оштрафована сборная Азербайджана по футзалу

УЕФА оштрафовала сборную Азербайджана по футзалу.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причиной этому послужило получение четырьмя членами сборной желтых карточек в матче против Грузии на чемпионате Европы в Нидерландах. В составе команды предупреждение получили Финео де Араужо, Ризван Фарзалиев, Фелипиньо и Тьяго Болинья.

Коллектив во главе с Жозе Алесио Да Сильва оштрафован на 2 400 евро.

Матч завершился победой сборной Грузии со счетом 3:2.

Кроме того, женская сборная Азербайджана получила предупреждение из-за 6 желтых карточек, полученных членами команды на прошедшей в Баку встрече против Черногории в рамках отбора к ЧМ-2023, в которой победила со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın futzal millisi cərimələnib, digər yığmaya xəbərdarlıq edilib

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