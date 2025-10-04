Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

    Футбол
    • 04 октября, 2025
    • 02:35
    Организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

    По информации его источника, изменения будут заключаться в том, что на общем этапе 36 команд будут разбиты на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда проведет по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

    На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

    Напомним, что в 2021 году английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА инициатива осталась нереализованной.

