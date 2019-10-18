Опубликованы фото официального мяча чемпионата Европы 2020 года - ФОТО

На медиапортале Footy Headlines были опубликованы фото официального мяча чемпионата Европы 2020 года.

Как передает Report, мяч получил название Uniforia.

Uniforia — это неологизм, состоящий из двух частей — уникальность и эйфорию. Трактовка имени проста — предстоящее континентальное первенство будет единственным в своем роде. Никогда до этого чемпионат Европы не проводился одновременно в 12 странах на 12 стадионах.

Официально новинка будет представлена публике в ноябре 2019 года.

Отметим, что на Бакинском олимпийском стадионе будет проведено четыре игры Евро-2020. Три из них - группового этапа, один матч - 1/4 финала.