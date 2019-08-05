ЛЕ: Определятся возможные соперники "Карабаха" и "Нефтчи" в плей-офф

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы.

Как передаёт Report, на последнем этапе пути, ведущего в групповую стадию, Азербайджан может быть представлен двумя клубами.

Это произойдёт в случае, если "Карабах" не сможет одолеть кипрский "АПОЭЛ", а "Нефтчи" обыграет израильский "Бней Иегуда".

"Карабах" попал по Пути чемпионов в сетку "сеяных" команд с более высоким рейтингом и сыграет с победителем одной из 5 пар из сетки "несеяных" команд:

"Сутьеска" (Черногория) - "Линфилд" (Сев. Ирландия)

"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "БАТЭ" (Беларусь)

"Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта)

"Слован" (Словакия) - "Дандолк" (Ирландия)

"Нефтчи" же в случае победы над "Бней Иегуда" в встретится по Пути Лиги с одной из "сеяных" команд:

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Польша)

"Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия)

"Мальмё" (Швеция) - "Зрински" (Босния и Герцеговина)

"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)

Церемония жеребьёвки начнётся в 15:30 по бакинскому времени.

Первые матчи плейф-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.