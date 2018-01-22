Определился стадион, на котором состоится матч Азербайджан-Косово

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Определился стадион, где пройдет товарищеский матч между сборными Азербайджана и Косово.

Как сообщили Report в пресс-службе национальной команды, матч, запланированный на 2 февраля в рамках сборов в Анталье, будет организован на стадионе "Мардан". Встреча состоится в 19:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сборная Азербайджана 30 января на стадионе "Мардан" сыграет со сборной Молдовы, матч состоится в 20:00 по бакинскому времени.