Определился стадион домашнего матча "Габалы" с "Марибор"

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" определился со стадионом первого матча с "Марибор" (Словения), который состоится 18 августа в рамках Лиги Европы по футболу.

Как сообщил Report менеджер клуба Сабухи Сафиярлы, в УЕФА в качестве домашней арены указано название стадиона Dalğa Arena в поселке Мардякан города Баку.

Он отметил, что в письме в качестве причины изменения стадиона указано обновление газона на стадионе Bakcell Arena. В настоящее время "Габала" ожидает ответа европейской футбольной организации. Время начала матча осталось прежним - 21:00.

Отметим, что ответная игра состоится 25 августа.