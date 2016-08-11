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    Определился стадион домашнего матча "Габалы" с "Марибор"

    В настоящее время Габала ожидает ответа европейской футбольной организации

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" определился со стадионом первого матча с "Марибор" (Словения), который состоится 18 августа в рамках Лиги Европы по футболу. 

    Как сообщил Report менеджер клуба Сабухи Сафиярлы, в УЕФА в качестве домашней арены указано название стадиона Dalğa Arena в поселке Мардякан города Баку.

    Он отметил, что в письме в качестве причины изменения стадиона указано обновление газона на стадионе Bakcell Arena. В настоящее время "Габала" ожидает ответа европейской футбольной организации. Время начала матча осталось прежним - 21:00. 

    Отметим, что ответная игра состоится 25 августа.

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