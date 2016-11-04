Определился состав сборной Азербайджана в матче с Северной Ирландией

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана на матче со сборной Северной Ирландии 11 ноября в городе Белфаст в рамках отборочного раунда чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России.
Как сообщает Report, главный тренер Роберт Просинечки отправил приглашения 25 футболистам.
|ИМЯ, ФАМИЛИЯ
|КЛУБ
|Камран Агаев
|Боавишта (Португалия)
|Салахат Агаев
|Интер
|Анар Назиров
|Зиря
|Рашад Садыгов
|Карабах
|Бадави Гусейнов
|Карабах
|Максим Медведев
|Карабах
|Гара Гараев
|Карабах
|Рахид Амиргулиев
|Карабах
|Ариф Дашдемиров
|Карабах
|Афган Исмаилов
|Карабах
|Намиг Алескеров
|Карабах
|Руслан Абышов
|Интер
|Агабала Рамазанов
|Интер
|Тарлан Гулиев
|Интер
|Араз Абдуллаев
|Нефтчи
|Рахман Гаджиев
|Нефтчи
|Магомед Мирзабеков
|Габала
|Руслан Гурбанов
|Габала
|Эльвин Мамедов
|Зиря
|Дмитрий Назаров
|Эрцгебирге Ауэ (Германия)
|Эдди Исрафилов
|Кадис (Испания)
|Павел Пашаев
|Сталь Каменское (Украина)
|Эмин Махмудов
|Боавишта (Португалия)
|Рамиль Шейдаев
|Трабзонспор (Турция)
|Дениз Йылмаз
|Бурсаспор (Турция)
Sport DepartmentАвтор новости
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