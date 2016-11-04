Определился состав сборной Азербайджана в матче с Северной Ирландией

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана на матче со сборной Северной Ирландии 11 ноября в городе Белфаст в рамках отборочного раунда чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России.

Как сообщает Report, главный тренер Роберт Просинечки отправил приглашения 25 футболистам.