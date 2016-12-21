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    Определился состав первой полуфинальной пары в Кубке Азербайджана по футболу

    Единственный гол забил Асиф Мамедов

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определился состав первой полуфинальной пары в Кубке Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, соперником "Интера" будет "Габала".

    Команда главного тренера Романа Григорчука в ¼ финала отстранила АЗАЛ от борьбы. После победы со счетом 2:1, "Габала" также взяла превосходство в реванше первой встречи - 1:0. Единственный гол был забит на 53 минуте Асифом Мамедовым.

    В другом полуфинале соперником "Карабаха" станет победитель матча между "Нефтчи" и "Зиря". На первой прошедшей в Зиря встрече между этими командами флагман одержал победу с большой разницей в счете – 3:0. Во второй части ныне продолжающегося ответного матча счет равный - 1:1.

    Отметим, что полуфинальные матчи пройдут 30 марта и 5 апреля 2017 года. 

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