Определился соперник "Сабаила" во втором квалификационном раунде Лиги Европы

​Определился соперник "Сабаила" во втором квалификационном раунде Лиги

19 июня, 2019 16:50

https://report.az/storage/news/2781029e8166a48ca5d2e91fb10a1ca2/baa6adb5-e1dd-4479-b032-ebd8a25023c9_292.jpg Определился потенциальный соперник "Сабаила" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Как сообщает Report, в случае победы подопечных Афтандила Гаджиева в матче первого раунда с клубом "Крайова" (Румыния), столичный клуб сыграет с победителем встречи "Гонвед" (Будапешт, Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва). Первая игра с потенциальным соперником пройдет в гостях. Отметим, что матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 11-18 июля, второго квалификационного раунда - 25 июля - 1 августа.

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