Определился соперник "Сабаила" во втором квалификационном раунде Лиги Европы

Определился потенциальный соперник "Сабаила" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, в случае победы подопечных Афтандила Гаджиева в матче первого раунда с клубом "Крайова" (Румыния), столичный клуб сыграет с победителем встречи "Гонвед" (Будапешт, Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва). Первая игра с потенциальным соперником пройдет в гостях.
Отметим, что матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 11-18 июля, второго квалификационного раунда - 25 июля - 1 августа.
Təbriz QuliyevАвтор новости