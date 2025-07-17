Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, им стал ирландский клуб "Шелбурн".
В первом раунде квалификации "Шелбурн" на своем поле одержал победу над североирландским "Линфилдом" со счётом 1:0, а в ответной встрече на выезде сыграл вничью — 1:1, что обеспечило ему выход в следующий раунд, где соперником станет агдамский "Карабах".
Отметим, что первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут 22–23 июля, а ответные игры — 29–30 июля.