Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА

Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, им стал ирландский клуб "Шелбурн".

В первом раунде квалификации "Шелбурн" на своем поле одержал победу над североирландским "Линфилдом" со счётом 1:0, а в ответной встрече на выезде сыграл вничью — 1:1, что обеспечило ему выход в следующий раунд, где соперником станет агдамский "Карабах".

Отметим, что первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут 22–23 июля, а ответные игры — 29–30 июля.