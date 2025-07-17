О нас

Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА

Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
17 июля 2025 г. 00:55
Определился соперник Карабаха во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА

Определился соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, им стал ирландский клуб "Шелбурн".

В первом раунде квалификации "Шелбурн" на своем поле одержал победу над североирландским "Линфилдом" со счётом 1:0, а в ответной встрече на выезде сыграл вничью — 1:1, что обеспечило ему выход в следующий раунд, где соперником станет агдамский "Карабах".

Отметим, что первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут 22–23 июля, а ответные игры — 29–30 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın II təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olub

Другие новости из категории

Главный тренер Карабаха отправился в Северную Ирландию, чтобы наблюдать за потенциальными соперниками команды
Главный тренер "Карабаха" отправился в Северную Ирландию, чтобы наблюдать за потенциальными соперниками команды
16 июля 2025 г. 22:14
Мадридский Атлетико подписал футболиста сборной США
Мадридский "Атлетико" подписал футболиста сборной США
16 июля 2025 г. 19:04
Голкипер Челси перешел в Борнмут
Голкипер "Челси" перешел в "Борнмут"
16 июля 2025 г. 18:41
Определился победитель Суперлиги Азербайджана по пляжному футболу
ФотоОпределился победитель Суперлиги Азербайджана по пляжному футболу
16 июля 2025 г. 13:38
ПФЛ и АФФА провели интеллектуальный турнир среди спортивных журналистов
ФотоПФЛ и АФФА провели интеллектуальный турнир среди спортивных журналистов
16 июля 2025 г. 12:09
Карабах проиграл в последнем контрольном матче в Австрии
"Карабах" проиграл в последнем контрольном матче в Австрии
15 июля 2025 г. 22:57
Продажа билетов на чемпионат мира-2026 по футболу начнется в сентябре
Продажа билетов на чемпионат мира-2026 по футболу начнется в сентябре
15 июля 2025 г. 22:24
Коло Туре вошел в тренерский штаб Гвардиолы
Коло Туре вошел в тренерский штаб Гвардиолы
15 июля 2025 г. 20:13
СМИ: Трансфер Дьёкереша в Арсенал под угрозой срыва
СМИ: Трансфер Дьёкереша в "Арсенал" под угрозой срыва
15 июля 2025 г. 05:49
Португалец Жезуш возглавил саудовский клуб Аль-Наср
Португалец Жезуш возглавил саудовский клуб "Аль-Наср"
14 июля 2025 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi