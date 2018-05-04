Определился соперник "Атлетико" в Финале Лиги Европы

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ «Марсель» проиграл «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Как передает Report, автором первого гола стал полузащитник «Зальцбурга» Амаду Айдара, отличившийся на 53-й минуте. В середине второго тайма нападающий французского клуба Буна Сарр забил в свои ворота. В дополнительное время голом за «Марсель» отметился защитник Роланду.

Первая встреча команд завершилась победой «Марселя» со счётом 2:0. Таким образом, французский клуб выходит в финал Лиги Европы, а «Зальцбург» покинул турнир.