​Определился последний соперник клуба "Нефтчи" на сборах в Анталии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Определился последний соперник клуба "Нефтчи" на тренировочных сборах, которые проходят в турецкой Анталии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 6-й матч в рамках подготовки команда "Нефтчи" проведет с бронзовым призером чемпионата Румынии "Petrolul". Игра состоится 23 января.

Отметим что, остальные 5 контрольных матчей состоятся: 14 января с командой "Hajer" (Саудовская Аравия), 17-го с "Fulad" (Иран), 20-го с "Giju Rehne" (Китай), 21-го с "Volın" (Украина) и 23-го с молодежной командой (до 23 лет) московского "Динамо". Все матчи пройдут на стадионе спортивного комплекса "Мардан".