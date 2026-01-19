Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Определился победитель Кубка африканских наций по футболу

    Определился победитель Кубка африканских наций по футболу

    Сборная Сенегала в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла команду Марокко в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир прошел в Марокко.

    Как предает Report, мяч на 94-й минуте забил Пап Гейе.

    В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала, бывший игрок московского "Динамо" Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись на поле, вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса.

    В матче за третье место сборная Нигерии обыграла команду Египта (0:0, 4:2 по пенальти). Лучшим бомбардиром турнира стал Диас, забивший 5 мячей.

    Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.

    Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д'Ивуара. Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.

