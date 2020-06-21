​Определился победитель чемпионата Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу в домашней встрече обыграл "Александрию".

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, игра, которая прошла в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.



Благодаря этой победе "Шахтер" стал чемпионом Украины. Этот титул стал для донецкой команды 13-м в истории. По числу чемпионств "Шахтер" уступает лишь киевскому "Динамо", которое 15 раз побеждало в чемпионате Украины. Всего в истории страны было только три чемпиона— помимо "Шахтера" и "Динамо" титул брала "Таврия". Команда из Симферополя одержала победу в первом чемпионате Украины в 1992 году.



В нынешнем розыгрыше турнира командам осталось сыграть еще целых шесть туров, однако благодаря отрыву от киевского "Динамо" (имеет матч в запасе) в 19 очков "Шахтер" сумел досрочно одержать победу в чемпионате.