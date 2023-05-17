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Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА

Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА Футболисты "Интера" со счетом 1:0 обыграли "Милан" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
17 мая 2023 г. 00:58
Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА

Футболисты "Интера" со счетом 1:0 обыграли "Милан" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца".

Единственный мяч на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Первая встреча завершилась победой "Интера" со счетом 2:0.

Отметим, что миланский "Интер" повторно вышел в финал самого престижного европейского футбольного турнира спустя 13 лет. В сезоне 2009/2010 "нерадзурри" обыграли в финале ЛЧ мюнхенскую "Баварию" со счетом 0:2.

Лига чемпионов УЕФА,
Полуфинал, ответный матч
16 мая

23:00. "Интер" (Италия) — "Милан" (Италия) — 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 74-я минута
Судья: Клеман Турпен (Франция)
Стадион "Джузеппе Меацца", Милан
Первая игра - 2:0

Отметим, что в другой полуфинальной игре испанский "Реал" из Мадрида на выезде сыграет с английским "Манчестер Сити". В первой встрече этих команд, состоявшейся в Мадриде, была зафиксирована ничья – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşib

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