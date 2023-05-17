Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА

Футболисты "Интера" со счетом 1:0 обыграли "Милан" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты "Интера" со счетом 1:0 обыграли "Милан" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца".

Единственный мяч на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Первая встреча завершилась победой "Интера" со счетом 2:0.

Отметим, что миланский "Интер" повторно вышел в финал самого престижного европейского футбольного турнира спустя 13 лет. В сезоне 2009/2010 "нерадзурри" обыграли в финале ЛЧ мюнхенскую "Баварию" со счетом 0:2.

Лига чемпионов УЕФА,

Полуфинал, ответный матч

16 мая

23:00. "Интер" (Италия) — "Милан" (Италия) — 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 74-я минута

Судья: Клеман Турпен (Франция)

Стадион "Джузеппе Меацца", Милан

Первая игра - 2:0

Отметим, что в другой полуфинальной игре испанский "Реал" из Мадрида на выезде сыграет с английским "Манчестер Сити". В первой встрече этих команд, состоявшейся в Мадриде, была зафиксирована ничья – 1:1.