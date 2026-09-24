Страны Балтии попросили у ЕС €500 млн на борьбу с дронами

Литва, Латвия и Эстония обратились в Еврокомиссию с просьбой выделить €500 млн на укрепление системы противодействия беспилотникам, нарушающим их воздушное пространство.

Как передает Report, об этом в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

По его словам, страны Балтии неоднократно обсуждали с европейскими партнерами вопросы борьбы с беспилотниками и приняли решение обратиться за финансированием к Еврокомиссии.

"Решения по борьбе с беспилотниками актуальны не только для нашего региона, но и для всей Европы", - сказал Каунас.

Министр отметил, что страны Балтии являются внешней границей Евросоюза и, по его словам, выполняют роль барьера, защищающего остальные государства Европы. В связи с этим, считает Каунас, ЕС должен увеличить инвестиции в обеспечение безопасности.

Обращение о выделении €500 млн, по его словам, подписали министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии.

"Мы берем на себя лидерство по созданию системы борьбы с БПЛА, которая с использованием искусственного интеллекта объединила бы средства обнаружения, распознавания и нейтрализации беспилотников", - заявил Каунас.