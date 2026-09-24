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    Страны Балтии попросили у ЕС €500 млн на борьбу с дронами

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 00:55
    Страны Балтии попросили у ЕС €500 млн на борьбу с дронами

    Литва, Латвия и Эстония обратились в Еврокомиссию с просьбой выделить €500 млн на укрепление системы противодействия беспилотникам, нарушающим их воздушное пространство.

    Как передает Report, об этом в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    По его словам, страны Балтии неоднократно обсуждали с европейскими партнерами вопросы борьбы с беспилотниками и приняли решение обратиться за финансированием к Еврокомиссии.

    "Решения по борьбе с беспилотниками актуальны не только для нашего региона, но и для всей Европы", - сказал Каунас.

    Министр отметил, что страны Балтии являются внешней границей Евросоюза и, по его словам, выполняют роль барьера, защищающего остальные государства Европы. В связи с этим, считает Каунас, ЕС должен увеличить инвестиции в обеспечение безопасности.

    Обращение о выделении €500 млн, по его словам, подписали министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии.

    "Мы берем на себя лидерство по созданию системы борьбы с БПЛА, которая с использованием искусственного интеллекта объединила бы средства обнаружения, распознавания и нейтрализации беспилотников", - заявил Каунас.

    Европейский союз (ЕС) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Baltikyanı ölkələr Aİ-dən dronlarla mübarizə üçün 500 milyon avro istəyib
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