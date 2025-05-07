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В Лиге чемпионов УЕФА определился первый финалист

В Лиге чемпионов УЕФА определился первый финалист Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025, обыграв в ответном полуфинальном матче испанскую "Барселону" со счетом 4:3.
Футбол
7 мая 2025 г. 01:46
В Лиге чемпионов УЕФА определился первый финалист

Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025, обыграв в ответном полуфинальном матче испанскую "Барселону" со счетом 4:3.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане.

Забитыми мячами в составе "Интера" отметились Лаутаро Мартинес (21), Хакан Чалханоглу (45+1, с пенальти), Франческо Ачерби (90+3) и Давиде Фраттези (99). У "Барселоны" отличились Эрик Гарсия (54), Дани Ольмо (60) и Рафинья (87).

Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, ответный матч

6 мая

23:00. "Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Первый матч - 3:3.

В финале "Интер" сыграет с победителем противостояния между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Арсеналом". Первая встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

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