В Лиге чемпионов УЕФА определился первый финалист

Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025, обыграв в ответном полуфинальном матче испанскую "Барселону" со счетом 4:3.

Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025, обыграв в ответном полуфинальном матче испанскую "Барселону" со счетом 4:3.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане.

Забитыми мячами в составе "Интера" отметились Лаутаро Мартинес (21), Хакан Чалханоглу (45+1, с пенальти), Франческо Ачерби (90+3) и Давиде Фраттези (99). У "Барселоны" отличились Эрик Гарсия (54), Дани Ольмо (60) и Рафинья (87).

Лига чемпионов УЕФА

Полуфинал, ответный матч

6 мая

23:00. "Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Первый матч - 3:3.

В финале "Интер" сыграет с победителем противостояния между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Арсеналом". Первая встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.