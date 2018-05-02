Определился первый финалист Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Реал" принимал на своём поле "Баварию".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 2:2.

В составе мадридской команды дубль оформил французский нападающий Карим Бензема, который отличился на 11-й и 46-й минутах. За немецкую команду голами отметились Йозуа Киммих и Хамес Родригес, отличившиеся на 3-й и 63-й минутах соответственно.

В первом матче мадридцы победили со счётом 2:1. Таким образом, "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов, а "Бавария" своё участие в турнире завершила.