Определился очередной противник "Нефтчи" на сборах в Турции

Определился ещё один противник азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" в рамках сборов в Турции.

Как передаёт Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 20 июня "чёрно-белые" сыграют против российского клуба "СКА-Хабаровск" на стадионе отеля Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort and Sport.

Отметим, что "Нефтчи" планирует провести на сборах в Турции 3 проверочные игры. 30 июня команда сыграет против украинской "Ворсклы" (Полтава). Противник в матче 25 июня ещё неизвестен.