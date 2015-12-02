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    Определился обладатель 3 путевок в 1/4 финала Кубка Азербайджана

    В результате одержанных во время поездок побед Интер, Сумгайыт и AZAL завоевали путевки в очередной этап

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Определился обладатель 3 путевок в 1/4 финала Кубка Азербайджана.

    Как сообщает Report, в результате одержанных во время поездок побед "Интер", "Сумгайыт" и AZAL завоевали путевки в очередной этап.

    Кубок Азербайджана, 1/8 финала

    14:00. "Туран Товуз" – "Интер" (Баку) - 1:3

    Голы: Азер Мамедов, 15 - Сабаэль Багиров, 5 (автогол). Лага Касрадзе, 24. Аббас Гусейнов, 27

    14:00. "Нефтчала" – "Сумгайыт" 0:1

    Гол: Пардис Ферджан-Азад, 89

    15:00. AZAL (Баку) – "Зиря" (Баку) - 1:2 

    Голы: Александр Гурули, 90+3 - Нельсон Бонилья, 30; 87

    Красная карточка: Эмин Джафаргулиев, 60 (AZAL).

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