Известный тренер возглавит китайскую команду

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер китайской команды "Шанхай Шэньхуа".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Суперлиги поручен Кике Санчесу Флоресу.

53-летний специалист сменил У Цзиньгуй.

Отметим, что Флорес, последним местом работы которого был испанский клуб "Эспаньол", до этого возглавлял на своей родине команды "Хетафе", "Атлетико", португальский клуб "Бенфика", английский "Уотфорд", а также клубы ОАЭ "Аль-Ахли" и "Аль-Айн".