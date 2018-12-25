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    Известный тренер возглавит китайскую команду

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер китайской команды "Шанхай Шэньхуа". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Суперлиги поручен Кике Санчесу Флоресу. 

    53-летний специалист сменил У Цзиньгуй. 

    Отметим, что Флорес, последним местом работы которого был испанский клуб "Эспаньол", до этого возглавлял на своей родине команды "Хетафе", "Атлетико", португальский клуб "Бенфика", английский "Уотфорд", а также клубы ОАЭ "Аль-Ахли" и "Аль-Айн". 

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