Известный тренер возглавит китайскую команду

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер китайской команды "Шанхай Шэньхуа".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Суперлиги поручен Кике Санчесу Флоресу.
53-летний специалист сменил У Цзиньгуй.
Отметим, что Флорес, последним местом работы которого был испанский клуб "Эспаньол", до этого возглавлял на своей родине команды "Хетафе", "Атлетико", португальский клуб "Бенфика", английский "Уотфорд", а также клубы ОАЭ "Аль-Ахли" и "Аль-Айн".
Şamo QuliyevАвтор новости