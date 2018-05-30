Определился новый главный тренер "Габалы" - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Определился новый главный тренер "Габалы".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на вакантное после отставки украинца Романа Григорчука место был назначен Санан Гурбанов. С 38-летним специалистом подписан двухлетний контракт.

Как футболист С.Гурбанов играл в "Карабахе" (1998-2000), "Динамо" (2000-2003), "Шафа" (2003), "Сайпа" Иран (2004), "МКТ-Араз" (2004-2005), "Шахдаг" (2005-2006), "Габала" (2006-2007), АЗАЛ (2007), ABN (2007-2008), МОИК (2008), "Мугань" (2009). Нападающий играл как за молодежную, так и за основную сборные Азербайджана. В составе основной сборной он провел 1 матч. Он вышел на поле 31 марта 2004 года в матче против Молдовы (1:2).

С.Гурбанов после завершения футбольной карьеры начал работать в качестве тренера. Он с лета 2012 года и до назначения главным тренером работал помощником тренера в основной команде "Габалы". В декабре 2014 года после расставания с Доринелом Мунтяну Гурбанов в качестве главного тренера вывел "красно-черных" на 3 матча Премьер-лиги. В этих матчах "Габала" одержала 1 победу, сделала 2 ничьи.