Определился лучший игрок Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19.

Как сообщает Report, им стал полузащитник "Реала" Эден Азар в прошлом сезоне выступавший за "Челси".

Летом футболист перебрался в Мадрид, ранее выиграв с лондонцами Лигу Европы.

В прошлом сезоне Эден Азар принял участие в 8 матчах Лиги Европы, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. "Челси" дошел до финала Лиги Европы, где обыграл "Арсенал" (4:1).

Отметим, что в этом году в составе лондонского клуба Эден Азар стал победителем Лиги Европы, финал которого прошел на Бакинском олимпийском стадионе.

Встреча завершилась победой "Челси" над "Арсеналом" со счетом 4:1.