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    Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

    Футбол
    • 28 сентября, 2026
    • 22:17
    Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

    УЕФА дисквалифицировал полузащитника "Лилля" Этана Мбаппе на три матча Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, 19-летний футболист получил красную карточку в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского "Бетиса", который завершился со счетом 2:3.

    Мбаппе отмахнулся рукой от защитника испанской команды Натана и попал ему по лицу. Главный арбитр Георги Кабаков удалил футболиста после просмотра повтора.

    Французский вингер не сможет принять участие в матчах своей команды в Лиге чемпионов против "Арсенала" (Англия), "Галатасарая" (Турция) и "Будё-Глимта" (Норвегия).

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