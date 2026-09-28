Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
Футбол
- 28 сентября, 2026
- 22:17
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УЕФА дисквалифицировал полузащитника "Лилля" Этана Мбаппе на три матча Лиги чемпионов.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, 19-летний футболист получил красную карточку в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского "Бетиса", который завершился со счетом 2:3.
Мбаппе отмахнулся рукой от защитника испанской команды Натана и попал ему по лицу. Главный арбитр Георги Кабаков удалил футболиста после просмотра повтора.
Французский вингер не сможет принять участие в матчах своей команды в Лиге чемпионов против "Арсенала" (Англия), "Галатасарая" (Турция) и "Будё-Глимта" (Норвегия).
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