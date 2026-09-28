Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

УЕФА дисквалифицировал полузащитника "Лилля" Этана Мбаппе на три матча Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, 19-летний футболист получил красную карточку в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского "Бетиса", который завершился со счетом 2:3.

Мбаппе отмахнулся рукой от защитника испанской команды Натана и попал ему по лицу. Главный арбитр Георги Кабаков удалил футболиста после просмотра повтора.

Французский вингер не сможет принять участие в матчах своей команды в Лиге чемпионов против "Арсенала" (Англия), "Галатасарая" (Турция) и "Будё-Глимта" (Норвегия).