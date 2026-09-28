Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2026
    • 22:29
    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

    Азербайджанcкий тяжелоатлет Вагиф Мусаддиг (85 кг) завоевал золотую медаль в возрастной категории M70 на чемпионате мира World Master среди спортсменов старше 35 лет в столице Греции Афинах.

    Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

    Тяжелоатлет завоевал золотую медаль, показав суммарный результат 147 кг.

    Кроме того, Зульфугар Сулейманов (75 кг, M40) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, показав результат 249 кг в сумме двух упражнений.

    Другой член сборной Саддар Гулиев (85 кг, M75) завоевал серебряную медаль с суммарным результатом 126 кг.

    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира
    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира
    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира
    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира
    Тяжелая атлетика Министерство молодежи и спорта Азербайджана Золотая медаль
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    Azərbaycanın usta ağırlıqqaldıranları dünya çempionatında 2 qızıl, 1 gümüş medal qazanıblar
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