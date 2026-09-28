Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

Азербайджанcкий тяжелоатлет Вагиф Мусаддиг (85 кг) завоевал золотую медаль в возрастной категории M70 на чемпионате мира World Master среди спортсменов старше 35 лет в столице Греции Афинах.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Тяжелоатлет завоевал золотую медаль, показав суммарный результат 147 кг.

Кроме того, Зульфугар Сулейманов (75 кг, M40) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, показав результат 249 кг в сумме двух упражнений.

Другой член сборной Саддар Гулиев (85 кг, M75) завоевал серебряную медаль с суммарным результатом 126 кг.