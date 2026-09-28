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    В рамках учений "Сила единства – 2026" успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    Армия
    • 28 сентября, 2026
    • 21:41
    В рамках учений Сила единства – 2026 успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    В рамках совместных военных учений "Сила единства – 2026" военные специалисты из Азербайджана, Турции и Узбекистана выполнили задачи по проведению киберопераций.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в ходе учений, проходивших в Учебном центре "Гызылгая", военнослужащие трех стран действовали сообща в составе кибергруппы.

    В соответствии с планом учений кибергруппа выполнила задачи по предотвращению кибератак со стороны незаконных вооруженных формирований и обеспечению безопасности информационно-коммуникационных систем военных подразделений.

    В ходе учений военные специалисты продемонстрировали высокий профессионализм при осуществлении мер по обеспечению кибербезопасности для оказания поддержки тактическим действиям подразделений.

    В рамках учений "Сила единства – 2026" успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    В рамках учений Сила единства – 2026 успешно выполнены задачи по кибербезопасности
    В рамках учений Сила единства – 2026 успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    Военные учения Сила единства – 2026 Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Турция Узбекистан Кибербезопасность
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