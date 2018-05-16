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    Определился лучший тренер чемпионата Англии по футболу

    Хосеп Гвардиола опередил пятерых коллег

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Определился лучший тренер чемпионата Англии по футболу сезона-2017/18. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, лучшим признан испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. 

    В голосовании 47-летнему специалисту удалось обойти Юргена Клоппа (Ливерпуль), Шона Дайча (Бернли), Роя Ходжсона (Кристал Пэлас), Рафаэля Бенитеса (Ньюкасл) и Криса Хьютона (Брайтон).

    Отметим, что "Манчестер Сити" стал чемпионом страны, впервые в истории премьер-лиги набрав 100 очков. "Горожане" на 19 очков обошли "Манчестер Юнайтед", что стало самым большим разрывом между чемпионом и второй командой в истории лиги. 

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