Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Определился лучший тренер чемпионата Англии по футболу сезона-2017/18.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, лучшим признан испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

В голосовании 47-летнему специалисту удалось обойти Юргена Клоппа (Ливерпуль), Шона Дайча (Бернли), Роя Ходжсона (Кристал Пэлас), Рафаэля Бенитеса (Ньюкасл) и Криса Хьютона (Брайтон).

Отметим, что "Манчестер Сити" стал чемпионом страны, впервые в истории премьер-лиги набрав 100 очков. "Горожане" на 19 очков обошли "Манчестер Юнайтед", что стало самым большим разрывом между чемпионом и второй командой в истории лиги.