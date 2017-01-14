Определился клуб бывшего форварда "Нефтчи" Николаса Каналеса

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определился новый клуб бывшего форварда "Нефтчи" Николаса Каналеса.

Как сообщает Report, 27-летний форвард заключил контракт с клубом "Депортес Темуко", выступающим в Дивизионе Примеры Чили.

Президентом клуба является легендарный футболист Марсело Салас. После первого тура "Депортес Темуко" среди 16 команд находится на 12-й позиции с 12 очками. Срок контракта с чилийским футболистом не обнародован.

Отметим, что Н.Каналес выступал в "Нефтчи" с июня 2012 года до лета 2013 года. За 31 игры за этот период он забил 26 голов. В августе 2014 года Каналес вновь вернулся в "Нефтчи". В 28 матчах форвард отличился 11 раз. Затем в феврале 2016 года он вновь присоединился в клубу, однако за 6 месяцев участвовал только в 7 матчах и забил 1 гол.