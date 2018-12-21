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    Определился футболист, которого "Сумгайыт" включит в состав в зимнем перерыве

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя первого футболиста, которого футбольный клуб "Сумгайыт" хочет включить в состав в зимнее трансферное окно.

    Как сообщает Report, это вратарь "Зиря" Кямал Байрамов. Главный тренер Айхан Аббасов хочет видеть 33-летнего голкипера в своей команде. Однако у К.Байрамова контракт с нынешним клубом до июня 2019 года. По этой причине "Сумгайыт" в ближайшие дни направит официальное предложение в "Зиря".

    Напомним, что завершился срок аренды Орхана Садыглы и он вернулся в "Кешля", которому принадлежит по контракту.

    Отметим, что в настоящее время в "Сумгайыте" основным вратарем является Мехти Джаннатов.

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