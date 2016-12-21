Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определился еще один полуфиналист Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, ¼ финала также выдержала команда "Карабах".

Победив на встрече с "Сумгайытом" со счетом 6:0, в ответном матче возглавляемая Гурбаном Гурбановым команда выиграла со счетом 5:2. По результатам двух встреч, "Карабах" прошел в полуфинал.

Намик Алескеров забил голы на 8, 16 и 82 минутах матча. Кроме того, на 70-й минуте отличились Вугар Надиров, а на 89-й минуте Рахид Амиргулиев.

Что же касается владельцев поля, оба гола были забиты Амилем Юнановым на 14-й и 80-й минутах матча.

Соперником "Карабаха" станет победитель встречи между "Зиря" и "Нефтчи".