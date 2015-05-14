Определился еще один финалист Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов, по сумме двух встреч обыграв в полуфинале мадридский "Реал".

Как сообщает Report, ответный матч, прошедший в столице Испании, завершился со счетом 1:1.

Счет на 23-й минуте матча открыл португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Форвард реализовал пенальти, заработанный Хамесом Родригесом.

Ответный мяч был забит туринцами во втором тайме. На 57-й минуте отличился 22-летний испанец Альваро Мората. Примечательно, что этот нападающий является воспитанником "Реала" и выступал за мадридцев до лета 2014 года, когда был приобретен "Ювентусом".

Соперником "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов будет каталонская "Барселона", выбившая из турнира мюнхенскую "Баварию". Финальный матч состоится 6 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.