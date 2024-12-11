Определилось время пресс-конференции "Карабаха" перед матчем со шведским клубом

Определилось время пресс-конференции с участием главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова и открытой тренировки команды перед матчем с "Эльфсборгом" (Швеция) в VI туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Определилось время пресс-конференции с участием главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова и открытой тренировки команды перед матчем с "Эльфсборгом" (Швеция) в VI туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", пресс-конференция начнется сегодня в 21:40 по бакинскому времени.

В 22:00 начнется тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для представителей медиа.

Отметим, что матч "Эльфсборг" - "Карабах" состоится 12 декабря на стадионе "Бурос-Арена" и начнется в 21:00 по местному времени (00:00 по Баку).