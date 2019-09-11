Определилось название III еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Bild, турнир получит название "Лига конференций".

Отмечается, что первый розыгрыш турнира может начаться с сезона-2021/22. Лига конференций станет третьим по статусу еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ожидается, что формат проведения соревнований будет схож с форматом Лиги чемпионов - 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Кубка конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль", победителем Лиги Европы - "Челси".