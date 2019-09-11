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Определилось название III еврокубкового турнира под эгидой УЕФА

Определилось название III еврокубкового турнира под эгидой УЕФА

Определилось название III еврокубкового турнира под эгидой УЕФА. 

Как сообщает Report со ссылкой на издание Bild, турнир получит название "Лига конференций". 

Отмечается, что первый розыгрыш турнира может начаться с сезона-2021/22. Лига конференций станет третьим по статусу еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Ожидается, что формат проведения соревнований будет схож с форматом Лиги чемпионов - 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Кубка конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль", победителем Лиги Европы - "Челси". 

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