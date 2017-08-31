Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Определилось имя еще одного футболиста, попавшего в трансферный список "Карабаха".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт sdna.gr, агдамский клуб интересуется нападающим греческого клуба "Олимпиакос" Каримом Ансарифардом.

По информации, 27-летний футболист иранской сборной не возражает против перехода в "Карабах", так как не смог попасть в основной состав нынешней команды.

До этого он играл в местных клубах "Саура", "Трактор Сази", "Персеполис", испанском "Осасуна" и греческом "Паниониос".

Отметим, что на данный момент "Карабах" также проводит работу для трансфера футболиста греческого ПАОК Педро Энрике.