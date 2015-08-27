Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов УЕФА - ФОТО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Матчами в среду завершился раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2015/16, по итогам которого стал известен полный состав участников групповой стадии турнира.

Последними путевку завоевали немецкий "Байер" (его соперником был итальянский "Лацио"), казахстанская "Астана" (АПОЭЛ, Кипр), белорусский БАТЭ "Партизан", Сербия) и английский "Манчестер Юнайтед" ("Брюгге", Бельгия).

Они присоединились к клубам, вышедшим в групповую стадию накануне, и командам, завоевавшим путевки автоматически.

Таким образом, сформировался список четырех "корзин", с учетом которых будет проводиться жеребьевка групповой стадии:

Корзина 1: "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Бенфика" (Португалия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), ПСВ (Нидерланды);

Корзина 2: "Реал", "Атлетико", "Валенсия" (все - Испания), "Порту" (Португалия), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Байер" (Германия).

Корзина 3: ЦСКА (Россия) "Шахтер", "Динамо" Киев (оба - Украина), "Севилья" (Испания), "Лион" (Франция), "Олимпиакос" (Греция), "Галатасарай" (Турция), "Рома" (Италия);

Корзина 4: БАТЭ (Белоруссия), "Боруссия", "Вольфсбург" (оба - Германия), "Динамо" (Хорватия), "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив), "Гент" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Астана" (Казахстан).

В состав каждой из групп попадут представители каждой из корзин. При этом в одну группу не смогут попасть более одного представителя той или иной страны. Российские и украинские команды попасть в одну группу также не смогут - в соответствии с решением рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, клубы из России и Украины будут разведены.