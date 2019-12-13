Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы

Стали известны все команды, которые сыграют в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Заключительные матчи группового этапа турнира завершились в ночь на пятницу.

В плей-офф Лиги Европы вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также клубы, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

В группах I, K и L команды, вышедшие в плей-офф, стали известны до последнего тура. Из группы I в 1/16 финала вышли бельгийский "Гент" и немецкий "Вольфсбург", которые в заключительный игровой день одержали победы над украинской "Александрией" (2:1) и французским "Сент-Этьеном" (1:0) соответственно. В группе K первые две строчки заняли португальская "Брага", в шестом туре обыгравшая словацкий "Слован" (4:2), и английский "Вулверхэмптон", который разгромил турецкий "Бешикташ" (4:0). В группе L выше в таблице оказались английский "Манчестер Юнайтед" и голландский АЗ, их матч завершился крупной победой англичан (4:0), в другой встрече сербский "Партизан" разгромил казахстанскую "Астану" (4:1).

Второе место в группе G занял шотландский "Рейнджерс", который в последнем туре сыграл вничью со швейцарским клубом "Янг Бойз" (1:1), первым стал португальский "Порту", оказавшийся сильнее голландского "Фейенорда" (3:2). В группе H первым финишировал испанский "Эспаньол", проигравший московскому ЦСКА (0:1), второе место у болгарского "Лудогорца", сыгравшего вничью с венгерским "Ференцварошем" (1:1). В группе J турецкий "Башахшехир" обыграл немецкую "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (2:1), а итальянская "Рома" сыграла вничью с австрийским "Вольфсбергом" (2:2), в итоге из группы вышли "Башакшехир" и "Рома".

Таким образом, в 1/16 финала Лиги Европы сыграют португальские "Спортинг", "Бенфика", "Порту", "Брага", испанские "Севилья", "Хетафе", "Эспаньол", английские "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", немецкие "Айнтрахт", "Байер", "Вольфсбург", итальянские "Рома", "Интер", голландские АЗ, "Аякс", австрийские ЛАСК, "Зальцбург", шотландские "Селтик", "Рейнджерс", кипрский АПОЭЛ, шведский "Мальмё", датский "Копенгаген", швейцарский "Базель", румынский ЧФР, болгарский "Лудогорец", бельгийские "Гент", "Брюгге", греческий "Олимпиакос", украинский "Шахтер" и турецкий "Башакшехир".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.