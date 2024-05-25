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Определились все азербайджанские футбольные клубы, получившие путевки в еврокубки

Определились все азербайджанские футбольные клубы, получившие путевки в еврокубки В Премьер-лиге Азербайджана по футболу определились серебряный и бронзовый призеры, а также команды, получившие путевки в еврокубки.
Футбол
25 мая 2024 г. 21:48
Определились все азербайджанские футбольные клубы, получившие путевки в еврокубки

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу определились серебряный и бронзовый призеры, а также команды, получившие путевки в еврокубки.

Как сообщает Report, интрига сохранялась до последнего, 36-го тура чемпионата.

По итогам первых трех игр тура бакинский "Нефтчи" остался вне еврокубков.

Так, "Сумгайыт" обыграл Габалу", "Зиря" - "Сабаил", а "Сабах" - "Нефтчи", все матчи завершились со счетом 1:0.

Доведя количество очков в активе до 58, "Зиря" не только стала серебряным призером, но и получила путевку в Лигу Европы УЕФА. Набравший одинаковое число очков "Сабах" по дополнительным показателям стал третьим и получил право представлять страну в Лиге конференций УЕФА. В том же турнире будет выступать и "Сумгайыт", который набрал 57 баллов и расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.

Отметим, что агдамский "Карабах" досрочно гарантировал чемпионство и будет выступать в Лиге чемпионов УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avrokuboklara vəsiqə qazanan bütün komandalar bəlli olub, "Neftçi" kənarda qalıb

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