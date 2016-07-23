Определились судьи матча "Виктория" - "Карабах"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Определились судьи матча "Виктория" (Чехия) - "Карабах" в 3-м классификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report на ссылкой на официальный сайт агдамского клуба, игру на стадионе "Дусан Арена" в городе Пльзень рассудит бригада македонских судей.

Главным судьей на матче будет Александр Ставрев, боковые судьи - Марьян Кировски и Деян Констадинов, в качестве четвертого судьи выступит Димитар Мекаровски.

Представителем УЕФА на встрече будет румын Ионел Пискану.

Отметим, что матч "Виктория" - "Карабах" состоится 26 июля, он начнется в 22:15 по бакинскому времени.